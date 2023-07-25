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رضا حجازي: نحتاج نماذج مرنة تسمح للأفراد بالتعليم أثناء العمل

كتب:

وفاء الصعيدي
03:20 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
وزير التعليم الدكتور رضا حجازي

وزير التعليم الدكتور رضا حجازي

أكّد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أنَّ العمالة بأجر والعمالة المؤقتة قد تزايدت في العقود الماضية، وسهلها جزئيا التقدم التكنولوجي، موضحًا أنَّ أحد الأمثلة على هذا التحول الزيادة السريعة في العمل الحر عبر الإنترنت للتخصصات التقنية، مشيرًا إلى أنَّ هذا يستدعي إعداد نماذج مرنة تسمح للأفراد بالحصول على التعليم أثناء العمل.

الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي

وشدد وزير التعليم، في بيان له منذ قليل، على أهمية الدور المتزايد للشراكات بين الشركات ومؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك مقدمي الخدمات من القطاع الخاص؛ قائلًا: «هذا ما نحتاجه كذلك للحصول على تدريب أكثر وضوحًا وتوجيهًا ذاتيًا وعمليًا، بما يتضمن مزيجا أكبر من الدرجات ودورات دراسية أقصر».

وزير التعليم في جلسة نقاشية

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية  حضرها الدكتور رضا حجازي وشارك فيها كل من كلود بورنا من مؤسسة سيمي سيتي وبيتر ماتيرو من مؤسسة «ماستر كارد»، وسيمراويت فكرو الرئيس التنفيذي لشركة «رايد» وجاي ميشوما من مؤسسة «أفينو» الكينية.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.