«التعليم» تكشف نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023 بـ6 مواد: فوق الـ90%

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مقطع نشره موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، مقرر لها أول شهر أغسطس المقبل 2023، إضافة إلى أنه أعلن نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023، لـ6 مواد، وهي «مادة اللغة العربية، ومادة اللغة الثانية، ومادة التاريخ، ومادة الفيزياء، ومادة الجغرافيا، ومادة الكيمياء».

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عمليات التصحيح، تمت كلها بشكل إلكتروني، دون تدخل أي عنصر بشري، لضمان مبدأ الشفافية والنزاهة.

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023

وجاءت نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023، بالنسبة لـ 6 المواد، التي أعلن عنها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كالآتي:

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023 لمادة اللغة العربية

جاءت نسبة النجاح في اللغة العربية متجاوزة 90%، ونسب الحاصلين على 95% من الدرجة الكلية بلغت أكثر من 1.5%، من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان.

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023 لمادة الكيمياء

جاءت نسبة النجاح في الكيمياء 88.9%، ونسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغ 2.4%، من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان.

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023 لمادة الفيزياء

جاءت نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 2.9%، من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان.

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023 لمادة التاريخ

جاءت نسبة النجاح في التاريخ 90.2%، ونسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1%، من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان.

نسبة النجاح في الثانوية العامة لمادة اللغة الثانية

جاءت نسبة النجاح في اللغة الثانية أكثر من 91%، ونسب الحاصلين على 95% من الدرجة النهائية بلغ 20%، من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان.

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023 لمادة الجغرافيا

جاءت نسبة النجاح في الجغرافيا 91.6%، ونسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 1.9%، من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان.