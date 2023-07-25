وزير التعليم: إضافة اختبارات للقبول بمدارس المتفوقين «STEM»

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة نقاشية بعنوان «إعادة صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل.. دور القطاع الخاص المتجدد في إعادة صقل المهارات في ضوء طبيعة العمل المتغيرة»، وذلك خلال فعاليات القمة الأفريقية لرأس المال البشري 2023، المنعقدة في تنزانيا خلال يومي 25 و26 يوليو الجاري.

وتناولت الجلسة الحاجة المتزايدة إلى مهارات إعادة التأهيل بسبب الطبيعة المتغيرة للعمل، والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص، بما في ذلك مؤسسات التعليم الخاصة والشركات في معالجة فجوات المهارات في أفريقيا، فضلًا عن الأهمية المتزايدة للبالغين العاملين كقطاع تعليمي نظرًا للحاجة إلى تحسين مهارات/ إعادة تأهيل القوى العاملة.

وأكّد «حجازي» أنَّ العديد من البالغين في البلدان النامية يعانون من أوجه قصور في معرفة القراءة والكتابة والحساب، مما يحد من قدرتهم على الوصول الفعال إلى فرص عمل جديدة، وهو ما ينتج عنه أيضا آثارًا اجتماعية سلبية محتملة، مثل البطالة وعدم المساواة، وقد يكون العديد من هذه الآثار مدفوعًا بزيادة استقطاب سوق العمل.

التحول الرقمي

وأضاف أنَّ مؤسسات التعليم تشارك مع مزودي الخدمات التعليمية الرقمية لتسريع التحول الرقمي، كما أنَّ التدريب الذي يقوده أصحاب العمل أخذ في التوسع، إذ تدرك الشركات أنَّها بحاجة إلى لعب دور أقوى في تكوين رأس المال البشري، ومع ذلك، فإن الوظائف المؤقتة، وليس كل الوظائف، ستكون أيضًا شكلًا متناميًا من أشكال العمل في المستقبل، بما في ذلك في أفريقيا التي تقدم مستويات أعلى من الاقتصاد غير الرسمي مقارنة بالمناطق الأخرى.

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

واستعرض «حجازي» نموذج مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) في مصر، مشيرا إلى أنها احدى المدارس التي يحصل العديد من طلابها على منح في جميع دول العالم، ويلتحق بها الطلاب المتفوقين في الشهادة الإعدادية بعد خضوعهم للعديد من الاختبارات، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ إضافة اختبارات لإدخال الجانب الفني، كما أوضح أنَّ الوزارة تستهدف إتاحة هذا النموذج التعليمي للدول الأشقاء سواء داخل مصر أو خارجها.