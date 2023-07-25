«الخارجية» تستدعي سفير السويد لإبلاغه إدانة مصر لحوادث حرق المصحف الشريف

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنّه بناء على توجيه من سامح شكري، وزير الخارجية، استدعى السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، صباح اليوم في مقر وزارة الخارجية، القائم بأعمال سفارة السويد بالقاهرة، حيث جرى إبلاغه بإدانة مصر الشديدة ورفضها الكامل - حكومة وشعبا - للحوادث المؤسفة والمتكررة لحرق والإساءة لنسخ من المصحف الشريف بالسويد.

وقال المتحدث باسم الخارجية، إنّ السفير إيهاب نصر أكد خلال اللقاء، أنّ مصر سبق وحذّرت من التداعيات الخطيرة والسلبية لتكرار الأحداث المرفوضة، وما تؤدي إليه من تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا وإثارة خطاب الكراهية والتطرف وتشجيع المساعي والأفكار الهدامة الساعية لهدم روابط التواصل الحضاري بين شعوب ومجتمعات العالم.

وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، في هذا الصدد، الموقف المصري الراسخ والرافض لمظاهر ازدراء الأديان أو الإساءة لمعتنقيها باعتبارها لا تمثل بأي حال مظهرا للحق فى حرية التعبير، والتي تقتضي عدم الإساءة لمعتقدات الآخرين أو تدنيس مقدساتهم، على النحو الذي عبرت عنه بيانات وزارة الخارجية ذات الصلة وآخرها البيان الصادر في 21 يوليو، كما أثبتته التداعيات السلبية الماثلة حاليا والناجمة عن هذه الحوادث المؤسفة.

وكشف السفير أبو زيد، عن أنّ مساعد وزير الخارجية شدد خلال المقابلة على ضرورة اتخاذ السلطات السويدية، وغيرها من الدول التي شهدت حوادث مماثلة، إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة ومحاسبة مرتكبيها، سعيا للحفاظ على ثقافة التسامح ومبادئ التعايش السلمي والحوار وقبول الاخر، ما يسهم في تعزيز العلاقات الودية والمتحضرة بين شعوب ودول العالم.