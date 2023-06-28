رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

سمير مرقس: مساعد مرسي كان يخاطب الدول الأجنبية دون المرور على وزارة الخارجية

كتب:

محمد عزالدين
02:08 ص | الأربعاء 28 يونيو 2023
سمير مرقس

سمير مرقس

قال الدكتور سمير مرقس، الكاتب والمفكر السياسي ومساعد رئيس الجمهورية سابقا لحلف التحول الديمقراطي، إن عصام حداد، مساعد محمد مرسي للشؤون الخارجية، كان يخاطب السفارات الخارجية مباشرة دون المرور على وزارة الخارجية، وهذا تسبب في غضب سفراء مصر في الخارج.

زيارة «مرسي» للنرويج

وأضاف «مرقس»، خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»، أن سفراء مصر في الخارج كانوا يعرفون المعلومات مع وزارات الخارجية في البلاد الأخرى، منوها بأن محمد مرسي كانت هناك ترتيبات لزيارة له للنرويج، ولم يعلم بها سفيرنا في النرويج إلا من وزارة الخارجية هناك.

وتابع: «السفراء قالوا بنعرف من الخارجيات الأخرى بالزيارة مش من الخارجية المصرية»، منوها بأن الإخوان كانوا يؤسسون لدولة موازية، رغم أن الخارجية المصرية عريقة جدا.

تعامله مع عصام الحداد

ونوه بأنه لم يتعامل طوال فترة عمله مساعدا لرئيس الجمهورية مع عصام حداد، ولكن من الواضح أنه كان على علاقة بدول كثيرة بحكم حياته في الخارج لفترة طويلة.

اقرأ المزيد:

سمير مرقس: الإخوان كتبوا دستورا بالأغلبية العددية وليس معبرا عن الجميع

سمير مرقس: المخاوف تصاعدت من الإخوان في 2005 بعد فوزهم بـ88 مقعدا

سمير مرقس لـ«الشاهد»: الإخوان وافقوا على وثيقة السلمي وصرحوا للإعلام أنهم يرفضونها

سمير مرقس لـ«الشاهد»: انخراط الإخوان بالعمل السياسي أدى لتراجع الجانب الفقهي لديهم

يوسف القعيد يكشف لـ«الشاهد» رأي نجيب محفوظ في جماعة الإخوان الإرهابية

يوسف القعيد: الإخوان مغتصبون للوطن ولم أتخيل استمرارهم في الحكم
بقلم محمد عزالدين