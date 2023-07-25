نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة «الوطن».. سجل الآن

قبل أي حد اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الوطن، بعد اعتمادها مباشرة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال خطوات بسيطة عن طريق إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب وبياناته «اسم الطالب- البريد الإلكتروني- المحافظة- الشعبة».

قبل أي حد اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الوطن

وفي إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن» لطلاب الثانوية العامة، تم تخصيص رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس لمعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 ، للاستعلام عن نتيجة العام الدراسي الحالي لشهادة الثانوية العامة بالدرجات كاملة عقب اعتمادها وإعلانها رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفق الخطوات التالية:-

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الوطن.

- اكتب اسمك بشكل صحيح.

- اكتب رقم جلوسك وراجعه جيدا.

- اكتب بريدك الإلكتروني الخاص بك.

- اكتب رقم تليفونك.

-اضغط على سجل.

سيظهر نتيجة حال اعتمادها رسميا، وبعدها يعرف الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب جميع الدرجات في المواد الدراسية والتي أدي فيها الطالب الامتحان.

المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم، المجموع الكلي في نتيجه الثانويه العامه ٢٠٢٣ للشعبتين «العلمية والأدبية» 410 درجات، مقسمة في مادة اللغة العربية 80 درجة، مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية والفرنسية والألمانية» 50 درجة، مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية» 40 درجة.

مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا والأستاتيكا» 60 درجة، ومادة الفيزياء 60 درجة، ومادة الكيمياء 60 درجة، وفي مادة الأحياء 60 درجة، مادة الجيولوجيا والعلوم 60 درجة، ومادة التاريخ 60 درجة، ومادة الجغرافيا 60 درجة، مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة، مادة علم النفس 60 درجة.