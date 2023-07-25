سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-7-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم، حيث سجل الدولار الأمريكي في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء، لذا تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في البنوك المصرية بنهاية التعاملات، حسب ما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB»

سعر الدولار اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 30.85 جنيه للشراء.