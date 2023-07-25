«منتدى الصحة الإنجابية»: القليوبية تحقق إنجازا في ضبط النمو السكاني

نظم منتدى الداعمين لقضايا الصحة الإنجابية بالقليوبية بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، حلقة نقاشية اليوم تحت عنوان آليات تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، بمشاركة مديرية الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة.

واستعرض المنتدى النسخة النهائية للخطة التنفيذية لتسريع الاستجابة السكانية بمحافظة القليوبية، وذلك في ضوء مناقشات المشاركين في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة القرة للتنمية المستدامة وهيئة بلان انترناشيونال حول القضايا المتعلقة بالصحة الإنجابية في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذى يعد الهدف الاستراتيجى العام لخطة الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة من خلال ضبط معدلات النمو السكاني.

وقالت الدكتورة نوال عمران مدير عام تنظيم الاسرة بمديرية الصحة بالقليوبية، إننا نسير بخطوات جيدة في ملف الزيادة السكانية، ولكنها ليست الخطوات التي توصلنا للمستهدف الذي نرغب فيه، ولذلك فإن هناك ضرورة لتغير الطريقة للوصول للمستهدف من خلال التعاون والتنسيق والتكامل مع المجتمع الأهلى والقطاع الخاص.

ندوات لإقناع السيدات في القرى بأهمية وسائل تنظيم الأسرة

من جانبه قال الدكتور عمرو عبد الستار مدير عام الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة، إنّ اللقاء اليوم استعرض المشكلات والمعوقات التي تقابل كل جهة أثناء أعمال تنفيذ الخطة، والحاجة إلى مزيد من الندوات التوعوية لإقناع السيدات في القرى بأهمية وفوائد استخدام وسائل تنظيم الأسرة، فضلا عن قلة التمويل لعقد الندوات.

ضبط النمو السكانى

أما رمضان عرفة رئيس منتدى الداعمين لقضايا الصحة الانجابية، أكد أنّ محافظة القليوبية حققت إنجازات في ضبط النمو السكاني، مما يسهم في الاستفادة من تجربتها في باقى المحافظات، واستعرض عرفة خلال الحلقة النقاشية محاور الخطة التنفيذية لتسريع الاستجابة السكانية بالقليوبية خلال المرحلة القادمة، وتضمنت تلك المحاور، محور الاعلام المتعلق بالحملات الإعلامية لتنمية الوعي بأبعاد المشكلة السكانية وتأثيرها على برامج التنمية خاصة لقطاع شباب الجامعات والمرأة الريفية.

أما المحور الثاني فكان بناء قدرات العاملين في مجال الإعلام السكانى، والمحور الثالث جاء حول تمكين الشباب والفتيات من الاندماج فى الخطط التنفيذية لضبط النمو السكانى، المحور الرابع والأخير مواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة.