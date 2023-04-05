القليوبية تحصد المركز الأول في تنظيم الأسرة على مستوى المحافظات

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية حصولها على المركز الأول بين محافظات الجمهورية في تنظيم الأسرة وفق التقارير الخاصة بمعدلات الأداء الخاصة بتوفير وتقديم وسائل تنظيم الأسرة في أنحاء بالمحافظة التي استعرضها وزير الصحة في اجتماعه الأسبوعي.

تنظيم الأسرة علي رأس أولويات العمل

وأوضح الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وجه بوضع ملف السكان وتنظيم الأسرة على رأس أولويات العمل لكافة مديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وتكثيف التعاون بين جميع المعنيين من قيادات الوزارة لرفع معدلات الأداء للوصول إلى النتائج المستهدفة من استخدام وسائل تنظيم الأسرة ورفع الوعي المجتمعي لدى المستهدفين والعمل علي حل كافة التحديات التي تواجه الفرق الطبية من العاملين بالمنشآت الصحية.

المبادرة الرئاسية «حقك تنظمي»

يأتي هذا في إطار تطبيق المبادرة الرئاسية «حقك تنظمي» بجميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة بالمستشفيات، والوحدات الصحية، والمراكز الطبية، والعيادات المتنقلة برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر للدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية والفريق المعاون لها في كافة أرجاء المحافظة، وكل من كان سبباً في هذا النجاح.