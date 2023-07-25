وفاة الفنان السوري محمود جركس في السويد

توفي منذ قليل الفنان السوري محمود جركس عن عمر ناهز الـ90 عاما، بحسب ما أعلنته نقابة الفنانين السورية.

ونشرت صفحة نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق صورة للفنان محمود جركس، قائلة: «فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير محمود جركس، وهو مقيم في السويد، إنا لله وإنا إليه راجعون».

محطات في حياة الفنان محمود جركس

ولد عام 1933 بدمشق في حي قديم عرف حي الأكراد، درس حتى السنة الشهادة الابتدائية في مدرسة الحي، عاش في طفولته محروما من أبيه، حيث كانت أمه المعيل الوحيد للأسرة.

الحياه المهنية

كانت بدايته في سنة 1958، حيث كان في الجيش السوري، وفيه تعلم محمود جركس فن التمثيل في المسرح العسكري، وفي الستينيات انضم إلى نادي اسمه الأزبكية، بعدها قدم بصحبة مدير النادي مسرحية بعنوان أريد أن أقتل وبمشاركة العديد من الأدباء والكتاب.

وانتسب هذا العمل لقطاع المقاومة الشعبية، وكانت حينها ثورة الجزائر مشتعلة في نفوس الجماهير، فبدأ الأعمال تتوالى إلى أن أصبح لديه الآن في رصيده أكثر من 60 عملا مسرحيا وعشرات الأعمال التليفزيونية والإذاعية، وقد كان ولا يزال اسمه لامعا في عالم المسرح.