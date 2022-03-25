نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان القدير أحمد حلاوة

نعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان القدير أحمد حلاوة الذي رحل عن عالمنا، منذ قليل، بعد صراعه مع المرض إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الشهر الماضي، وتدهور حالته الصحية خلال اليومين الماضيين.

نقابة المهن التمثيلية تنعى أحمد حلاوة

وقالت النقابة في بيانها: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله، تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان أحمد حلاوة، ونحن إذ ندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

إصابة أحمد حلاوة بفيروس كورونا

وأصيب الفنان أحمد حلاوة بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من شهر، ودخل مستشفى زايد التخصصي بعد تدهور حالته الصحية، حيث كتب ابنه وقتها من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، أن حالته حرجة جدا وطالب جمهوره بالدعاء له.

وعندما بدأت حالته الصحية في التحسن، ظهر الفنان الراحل أحمد حلاوة في بث مباشر من داخل المستشفى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ليطمئن جمهوره عليه، ويشكر جميع من سأل عليه خلال أزمته الصحية.

تطورات الأزمة الصحية لأحمد حلاوة حتى وفاته

وفوجئ الجمهور منذ يومين بانتشار شائعات كثيرة تفيد وفاته، وهو ما نفته ابنته وقتها في تصريح خاص لـ«الوطن»، وأشارت باكية إلى أن حالته الصحية ساءت مرة أخرى وأنه فقد الوعي تماما، كما دخل في غيبوبة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، حتى رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز الـ 73 عامًا، وفقا لما صرح به الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لـ«الوطن».