صابر الرباعي ناعيا علاء عبدالخالق: «رحمة الله على الفنان القدير»

نعى المطرب صابر الرباعي، الفنان الراحل علاء عبدالخالق، وذلك بمنشور على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وكتب «الرباعي»: «رحمة الله على الفنان القدير علاء عبد الخالق وأدعو الله الصبر والسلوان لأسرته وجميع محبيه».

وكان الفنان حسام حسني قد أعلن وفاة علاء عبدالخالق والذي يعتبر من أبرز نجوم فترة التسعينات وكتب «علاءعبد الخالق في ذمة الله ادعوا له بالرحمة إن لله وإنا إليه راجعون».

ومن المقرر أن تشيع جنازة علاء عبدالخالق من مسجد الشرطة بأكتوبر، عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء.

آخر ظهور لعلاء عبدالخالق في حفل زفاف ابنته

وكان آخر ظهور لعلاء عبد الخالق، منذ أشهر قليلة ماضية، حيث كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وأبرز نجوم التسعينات مثل إيهاب توفيق وحميد الشاعري ومحمد منير وغيرهم.

يذكر أن من أشهر أعمال الفنان علاء عبد الخالق الغنائية: قلبي طيارة ورق، بحبك باستمرار، داري.

والتحق علاء عبدالخالق بفرقة الأصدقاء التي اسسها الموسيقار الراحل عمار الشريعي مع زميلة دراسته منى عبدالغني وحنان قبل أن تنحل الفرقة ويلتقي بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول البوم له وهو مرسال، وذلك في عام 1985، وقدموا سويًا عدد من الألبومات الناجحة في التسعينات.