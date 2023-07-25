حالات صرف التعويض الإضافي بقانون التأمينات.. خبير قانوني يوضح

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، اهتم بشكل واضح بتنظيم بمسألة صرف التعويض الإضافي، وورد في طياته عدد من الحالات يستوجب فيها على المواطن أن يصرف هذا التعويض.

حالات صرف التعويض الإضافي

وقال الحديد، إن من الحالات التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية، التي تستوجب صرف التعويض الإضافي، أن تنتهي خدمة المؤمن عليه بسبب العجز، سواء كان كليا أو جزئيا أو في حالة الوفاة، أو أن يكون هذا العجز والوفاة نتيجة لإصابة عمل، وأضاف «يكون هذا التعويض معادلا لنسبة من الأجر السنوي تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق».

وأوضح الخبير القانوني، أن الأجر السنوي يُقصد به في تلك الحالة، أجر تسوية المعاش مضروبا في 12، ويزيد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50% في الحالات التي تكون بسبب إصابة عمل، أما في حالة استحقاقه لانتهاء الخدمة بالوفاة، يُضاعف المبلغ.

صرف النفقات بعد 3 أيام من تقديم الطلب

وأشار الحديدي، إلى أنه في حال كان المستحق للمعاش فرد واحد، يؤدي إليه التعويض بالكامل، وفي حال عدم وجود أي مستحقين، يتم صرفه للورثة الشرعيين.

وأضاف أن القانون لفت لمسألة وفاة صاحب المعاش، وفي هذه الحالة يتم صرف نفقات جنازة، وتكون بواقع معاش 3 شهور، إذ يتم صرف هذا المبلغ للأرملة والأرمل، ولو لم يوجد يصرف لأرشد الأبناء، مؤكدا أنه لابد من صرف النفقات خلال 3 أيام بأقصى حد من تاريخ تقديم الطلب.