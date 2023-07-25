استقبال 400 سيارة شهريا بمواني البحر الأحمر ضمن مبادرة «العاملين بالخارج»

قالت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، إن ميناء بور توفيق، يستقبل شهريا 400 سيارة، من سيارات العاملين بالخارج، ضمن مبادرة الدولة لتسهيل دخول سيارات العاملين بالخارج، مؤكدة أن أجمالي ما تم استقباله 7500 سيارة منذ انطلاق المبادرة.

تقديم كافة التسهيلات لتسريع دخول السيارات القادمة من الخارج

ومن جانبه، شدد اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على ضرورة تقديم كافة التسهيلات لتمكين أصحاب السيارات من الحصول على سيارتهم في أسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على سلامة السيارات الواردة وتوفير ساحات لتخزين السيارات واتباع إجراءات السلامة وممرات بين السيارات لسهولة الوصول.

واجتمع رئيس هيئة مواني البحر الأحمر مع العاملين بالجمارك والشرطة والجوازات وغيرها من الهيئات العاملة بميناء بور توفيق، بحضور اللواء بحري أسامة صالح، نائب رئيس الهيئة، لبحث تقديم كافة التسهيلات للسيارات القادمة للميناء، حرصا من الدولة على استفادة كل المصريين بالخارج بهذه المبادرة.

لا توجد شكاوى بشأن إنهاء إجراءات دخول السيارات للميناء

وذكر بيان لهيئة مواني البحر الأحمر، أنه لم تسجل أية شكاوى من المواطنين خلال عملية إنهاء الإجراءات بالميناء أو بالجمارك، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات في سهولة تامة ويسر، مما شجع المصريين على شراء سيارات مستوردة بضوابط وإجراءات ميسرة للاستفادة من التيسيرات، الخاصة بالاستيراد والضرائب الجمركية المخفضة، ويعد معدل زيادة السيارات الواردة للميناء خلال الفترة الحالية مؤشر لنجاح المبادرة.

وأكد رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، على العاملين بالميناء، ضرورة توفير الحماية الشرطية والمدنية لكافة الساحات، للحفاظ على السيارات وسهولة استخراج التصاريح اللازمة لاستلام السيارات، كما قامت مصلحة الجمارك بزيادة أعداد مسؤولي الجمارك لسرعة إنهاء الإجراءات وزيادة أعداد السيارات المفرج عنها خلال اليوم.