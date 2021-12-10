الجمارك: ضبط مشروبات كحولية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، برئاسة عبدالناصر محمد، بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبدالخالق، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية «الخمور» أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.

مشروبات كحولية أجنبية الصنع غير خالصه الضرائب والجمارك

وبناءً على معلومات سرية توافرت لدى إدارة مباحث الجمارك، بقيام أحد الأشخاص بالتجمع الخامس بالقاهرة ببيع المشروبات الكحولية «الخمور» أجنبية الصنع غير خالصه الضرائب والرسوم الجمركية وإرسالها إلى الزبائن عن طريق الدليفري.

تقنين الإجراءات القانونية

وعليه تم تقنين الإجراءات القانونية، تحت إشراف اللواء علاء عبدالخالق، مدير مباحث الجمارك، والعقيد هشام عبدالواحد، والمقدم محمد صالح، وقوة من الشرطة السريين، والتنسيق مع لجنة من مكافحة التهرب الجمركي، برئاسة عبدالله مصطفى، مدير إدارة التحريات والضبط، ومحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية، ومحمد فواد وأحمد صلاح وطارق عبدالعزيز، ورؤساء الأقسام بمكافحة التهرب الجمركي لتنفيذ المأمورية.

ضبط 311 زجاجة خمور أشكال وأنواع وأحجام مختلفة

حيث تم طلب شراء عدد من الزجاجات بمعرفة أحد مصادر مباحث الجمارك وضبط المدعو «و- د» أثناء تسليم الزجاجات المتفق عليها للزبون بمعرفة مباحث الجمارك وبمناقشته أرشد عن مكان مخزن الخمور، فتم ضبط 311 زجاجة خمور أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصه الضرائب والرسوم الجمركية غير مسموح ببيعهم إلا للاستخدام الشخصي فقط، كما تم ضبط 130 زجاجة بيرة أجنبية الصنع أيضًا بنفس المخزن أيضا.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 13 مليون و750 ألف جنية.

وتقدم المتهم بطلب تصالح وقام بسداد جزءً من المستحقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقرر عبد الناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحه التهرب الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1564 لسنة 2021 تحريات وضبط.

إحباط كافه محاولات التهرب الجمركي

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي.