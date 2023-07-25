وزير التعليم: «الوطنية للتدريب» تؤهل الكوادر الشبابية بمعايير عالمية

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الأكاديمية الوطنية للتدريب تقدّم حقائب تدريبية متنوعة ومعارف تحويلية متعددة التخصصات وحلولا مبتكرة، وفقا لأعلى المعايير الدولية لتنمية فعالة لرأس المال البشري وتأهيل الكوادر الشبابية لتولي المواقع القيادية في الدولة.

تشجيع الابتكار وريادة الأعمال

وأشار وزير التعليم، في بيان له منذ قليل، إلى ما تفعله بعض المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة في دول مختلفة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب من خلال تقديم برامج تدريبية، ومسابقات، وحاضنات أعمال، وشبكات تواصل، موضحا أنّ هذا ما تفعله بعض المؤسسات التعليمية والثقافية في مصر وغيرها من الدول، فضلا عن تعزيز التوعية والتثقيف حول قضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة بين الشباب، من خلال زراعة الأشجار، وإعادة التدوير، وترشيد استهلاك الموارد، وهذا ما تفعله بعض المنظمات الدولية والمحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها من الدول، إضافة إلى دعم التربية الإيجابية للمراهقين من خلال تقديم نصائح وإرشادات وخطوط ساخنة للآباء والأمهات والأسر، وهذا ما تفعله بعض المنظمات مثل اليونيسيف في مصر وغيرها من الدول.

التعليم الفني والتدريب المهني

وتابع وزير التعليم، أنّ التعليم الفني والتدريب المهني يلعب دورًا مهما في الاستثمار بالبشر، ويساعد على تطوير مهارات الأفراد، وتحسين قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، كما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة والنمو والنهوض بالدول، لافتا إلى أنّ الخبراء أكدوا أنّ التعليم الفني والتدريب المهني يساعدان في تطوير مهارات الأفراد، وتحسين قدراتهم، كما يساعدان على تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالدول.