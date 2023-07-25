وزير التعليم: اتبعنا معايير دولية لتطوير المناهج انطلاقا من رؤية 2030

استعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، دور التعليم الفني والتدريب المهني في مصر من أجل تأهيل الشباب للتشغيل وسوق العمل، من خلال المشروع القومي لتطوير التعليم، مؤكدا أنّ المشروع استهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، وتحويل الطالب من متلق للمعلومات إلى مستفيد من نظام متكامل.

معايير دولية في تطوير المناهج

ونوه وزير التعليم، في بيان له منذ قليل، بأنّ المشروع يشمل تطوير مناهج التعليم العام والفني وفقًا للمعايير الدولية، وتأهيل وتدريب المعلمين، وجذب المزيد من الطلاب إلى التعليم الفني من خلال ربطه بسوق العمل.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أنّ تطوير المناهج بات أمرًا حتميًا في ظل التغيرات التي يشهدها العالم، وما يتطلبه من إكساب المتعلمين مهارات جديدة، تتوافق مع متطلبات العصر، مؤكدًا أنّ تطوير المناهج في مصر جاء انطلاقًا من رؤية مصر 2030.

وأشار وزير التعليم، إلى أنّ التطوير يستهدف أن تصبح مصر ذات اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، والعدالة والمشاركة المجتمعية في نظام متزن ومتنوع يستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة حياة المصريين، وانطلاقًا من الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2014-2030 التي تنص على تطوير مناهج دراسية للتعليم قبل الجامعي تتفق مع متطلبات ومهارات القرن الحادي والعشرين، وتسعى لتنمية ثقافة التفكير والإبداع والحفاظ على القيم الأصيلة للمجتمع المصري وترسيخها، والتأكيد على المواطنة الرقمية؛ لإعداد أجيال قادرة على الوصول إلى مراكز متقدمة في مجال العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، وقادرة على المنافسة عالميا.