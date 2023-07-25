«المصريين الأحرار»: الاعتماد على القائمة النسبية في الانتخابات هدفه تقوية الأحزاب

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه لا يوجد في الأنظمة الانتخابية نظام مثالي بنسبة 100%، ولكن في حالة الرغبة في تقوية الأحزاب السياسية، فلا بديل عن الاعتماد على القائمة النسبية.

مشروع قانون حزب المصريين الأحرار

أضاف «خليل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القائمة النسبية بها عدة ميزات، أولها قلة عدد الأصوات المهدرة، مشيرا إلى أن حزب المصريين الأحرار تقدم بمشروع قانون يعتمد على جزأين، الأول عمل قائمتين واحدة مطلقة وأخرى نسبية، ولا يوجد فردي.

«المصريين الأحرار» يطرح فكرة العمل بقائمتين انتخابيتين

أشار رئيس حزب المصريين الأحرار، أن القوائم النسبية في مشروع قانون الحزب ستكون قصيرة، قوامها 4، وتمثل دوائر صغيرة، بينما المطلقة يمثل فيها الشباب والمرأة والأقباط، وهكذا يكون تم تنفيذ نموذج لضمان مشاركة هذه الفئات التي أكد عليها الدستور، وكذلك تنفيذ المناسب من حيث نظام الانتخابات.

يذكر أن الأحزاب السياسية عرضت أراء متباينة بشأن الاعتماد على القائمة النسبية والمطلقة في نظام الانتخابات، وكل فريق يرى أن واحدة منهما هي الأفضل وتحقق مصالح أكثر للعملية الانتخابية.