مراسل «إكسترا نيوز»: الجلسات المتخصصة بالحوار الوطني خطوة نحو الجمهورية الجديدة

عٌقدت اليوم أولى الجلسات التخصصية بلجنتي مباشرة الحقوق السياسية والصحة بالحوار الوطني، وذلك بالتوازي مع استمرار الجلسات المفتوحة والمعلنة، وتقام الجلسات بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بالقضايا التي تمت مناقشتها في الجلسات العامة، وذلك للخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ لعرضها بعد ذلك على مجلس أمناء الحوار الوطني ثم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

مد الجلسة المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية

وقال إبراهيم عزت موفد إكسترا نيوز، إن الجلسات الجارية لا تزال تشهد حالة من النقاش، بالإضافة إلى تباين الآراء، وتم مد الجلسة المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية التي تأتي على جدول أعمال المحور السياسي وبالتوازي في نفس التوقيت تقام جلسة أخرى متعلقة بلجنة الصحة ضمن جدول أعمال المحور المجتمعي.

وأضاف مراسل «إكسترا نيوز»، أن الجلسات المتخصصة هي خطوة جديدة نحو جمهورية جديدة بمساحات مشتركة، وفقا لما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني في بيان له اليوم.