«إكسترا نيوز»: كبار اللاعبين يشاركون في بطولة الجودو بالعلمين 12 أغسطس

قالت حبيبة عمر، موفدة إكسترا نيوز إن المنشآت الرياضية في مدينة العلمين الجديدة انتهت من جميع استعداداتها لاستضافة البطولة العربية للجودو، والتي تعد واحدة من أضخم الفعاليات الرياضية العربية على أرض مدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر انطلاقها يوم 12 أغسطس ضمن فعاليات المهرجان.

أبرز فعاليات الأسبوع المقبل

وأضافت خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن بطولة الجودو المقرر انطلاقها في مدينة العلمين الجديدة تضم كبار اللاعبين ومقامة على أضخم الملاعب في هذه المدينة، متابعة: «من ضمن فعاليات مهرجان العلمين المُقرر إقامتها بالأسبوع المقبل هي حفل غنائي للفنان أحمد سعد».

حفلات فنية وموسيقية بالمهرجان

وتابعت: «على مدار الأيام المقبلة حتى 26 أغسطس سيشهد مهرجان العلمين الجديدة العديد من الحفلات الفنية والموسيقية مثل حفل الموسيقار عمر خيرت فضلا عن استقبال نانسي عجرم وإليسا والرابر العالمي روس فضلا عن النجوم العرب والدوليين»، مشيرة إلى أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد العديد من الحفلات الغنائية لكبار الفنانين مثل مدحت صالح وأنغام وفرقة كايرو كي، لافتة إلى أنه كان هناك حفلا للفنان تامر حسني وآخر لديسكو مصر.