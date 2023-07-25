مصدر يوضح موعد انتهاء أزمة قطع الكهرباء وسيناريوهات الحل

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء عن موعد انتهاء أزمة تخفيف الاحمال وانقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين، مؤكدا أنه بنهاية الأسبوع الجاري تعود الشبكة القومية للعمل المنتظم وفق طبيعتها المعتادة، لافتا إلي أن أوقات انقطاع التيار ستشهد تراجع كبير مع بدء الشركة القابضة للكهرباء في تنفيذ برنامج لتخفيف الأحمال وفق الجدول الزمني.

سيناريوهات حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي

قال المصدر لـ«الوطن» إن سيناريوهات الحل وطرق تطبيقها تم الاتفاق عليها في الاجتماع الطاريء الذي جمع بين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور نواب الوزيرين وعدد من قيادات الوزارتين، بمقر وزارة الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المصدر أنه جرى وضع سيناريوهات حل أزمة انقطاع التيار، وتم عرضها علي مجلس الوزراء، ومنها الاستمرار فى عدم تخفيف الأحمال بالقطاع الصناعي والمنشآت الحيوية والمرافق العامة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على وضع حلول لتقليل فترة الانقطاعات، وعدد مرات الفصل، نتيجة التحسن النسبى فى كميات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.

برنامج فصل التيار الاضطراري ومواعيد قطع الكهرباء

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن برنامج فصل التيار الاضطراري، موضحة أنه يبدأ قبل كل ساعة بـ10 دقائق وبعد بدء الساعة لمدة 10 دقائق، وبحد أقصى ساعة علي مدار اليوم، كالتالي:

- من الساعة 1.50 إلى 2.10

- من الساعة 2.50 إلى 3.10

- من الساعة 3.50 إلى 4.10

- من الساعة 4.50 إلى 5.10

- من الساعة 5.50 إلى 6.10

- من الساعة 6.50 إلى 7.10

- من الساعة 7.50 إلى 8.10

- من الساعة 8.50 إلى 9.10

- من الساعة 9.50 إلى 10.10

- من الساعة 10.50 إلى 11.10

- من الساعة 11.50 إلى 12.10

- من الساعة 12.50 إلى 1.10

- من الساعة 1.50 إلى 2.10

- من الساعة 2.50 إلى 3.10

- من الساعة 3.50 إلى 4.10

- من الساعة 4.50 إلى 5.10

- من الساعة 5.50 إلى 6.10

- من الساعة 6.50 إلى 7.10

- من الساعة 7.50 إلى 8.10

- من الساعة 8.50 إلى 9.10

- من الساعة 9.50 إلى 10.10

- من الساعة 10.50 إلى 11.10

- من الساعة 11.50 إلى 12.10

- من الساعة 12.50 إلى 1.10