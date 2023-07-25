«الوزراء»: إجراءات احترازية للحفاظ على الأجهزة الكهربائية وقت تخفيف الأحمال

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّه مع ارتفاع درجات الحرارة، يمكن توفير الكهرباء وتقليل استهلاك الطاقة باتباع بعض النصائح المهمة.

نصائح لتخفيف استهلاك الكهرباء في الحر الشديد

ووجه مركز المعلومات على الصفحة الرسمية، له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عددًا من النصائح كالتالي:

- احرص على استخدام المصابيح ذات الطاقة المنخفضة وتنظيم درجة حرارة التكييف والحفاظ على العزل الحراري للمنزل.

- لا تنسى تفقد الأجهزة الكهربائية بشكل دوري وفصلها عن مصدر الكهرباء عند الحاجة.

- توفير الطاقة في الإضاءة: يمكن استخدام المصابيح ذات الطاقة المنخفضة والمصابيح الفلورية المضيئة لتوفير الكهرباء وتقليل الحرارة التي تنتج عن الإضاءة.

- تنظيم درجة حرارة التكييف: يفضل تنظيم درجة حرارة التكييف على درجة حرارة معتدلة، وتجنب تشغيله على درجات حرارة منخفضة جدًا، وذلك لتقليل استهلاك الطاقة.

- الحفاظ على العزل الحراري للمنزل: يمكن الحد من استهلاك الكهرباء من خلال الحفاظ على العزل الحراري للمنزل، وذلك عن طريق إغلاق النوافذ والأبواب واستخدام الستائر والأغطية؛ للحفاظ على الهواء البارد داخل المنزل.

- يفضل استخدام الأجهزة الكهربائية الفعالة من حيث الطاقة، مثل الثلاجات والغسالات، وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء.

إجراءات احترازية للحفاظ على الأجهزة الكهربائية

ولفت مركز المعلومات، إلى أنَّ تطبيق بعض هذه النصائح يمكن أن يساعد على تقليل استهلاك الكهرباء في الحر الشديد، مما يسهم في توفير الطاقة والحفاظ على البيئة، منوهًا إلى بعض الإجراءات الاحترازية التي يمكن اتخاذها للحفاظ على الأجهزة الكهربائية خلال فترات تخفيف الأحمال الكهربائية والمتمثلة فيما يلي:

* يجب فصل الأجهزة الكبيرة مثل: الثلاجة والغسالة عن مصدر الكهرباء عند حدوث انقطاعات كهربائية غير متوقعة، وذلك لتجنب التلف الناتج عن زيادة التيار الكهربائي عند عودة التيار.

* يجب فصل الأجهزة التكنولوجية الدقيقة مثل الحواسيب والتلفزيونات الذكية وأجهزة الهاتف المحمول عن مصدر الكهرباء عند حدوث انقطاعات كهربائية غير متوقعة وذلك لتجنب التلف الناتج عن زيادة التيار الكهربائي عند عودة التيار.

* كما يجب تفقد الأجهزة الكهربائية الموجودة في المنزل بشكل دوري للتأكد من عدم وجود أي تلف أو تلف في الأسلاك أو القابس أو المنافذ.

* أيضًا يجب عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية فورًا بعد عودة التيار الكهربائي، وذلك لتجنب التلف الناتج عن زيادة التيار الكهربائي.