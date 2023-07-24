«الكهرباء» تعلن تخفيف الأحمال.. والوزير يوجه بسرعة إصلاح أي أعطال

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الأحد 34 ألفا و500 ميجا وات، والحمل الأقصى على الشبكة بلغ مساء اليوم 35 ألفا و600 ميجاوات.

تخفيف الأحمال

وأضاف الجهاز أن هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الاثنين قدرها 10 آلاف و150 ميجاوات، مشيرا إلى تراجع القدرات التى تم فصلها من خلال تخفيف الأحمال إلى 2500 ميجا وات بدلا من 3000 ميجا وات فى وقت الذروة خلال الأيام الماضية.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أكد وجود فرق فنية لحين انتهاء هذه الأزمة المؤقتة، مشددا على أن الشبكة يمكنها مواجهة أي تحديات تواجهها.

إصلاح الأعطال

ووجّه وزير الكهرباء بسرعة إصلاح أى عطل طارئ على الفور، مع التأكيد على تلقي أى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة، وتطبيق طوارئ الكهرباء الجديد، وأيضا المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة، لافتا إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء خاصة في محطات الإنتاج والمحولات والتحكمات مع تواجد فرق فنية على مستوى الجمهورية لحين انتهاء هذه الأزمة المؤقتة وعودة شبكة الغاز لطبيعتها.