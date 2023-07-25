مؤسسة شباب القادة تطلق التصفيات نصف النهائية لمنصة الأنشطة الطلابية غدا

أعلنت مؤسسة «شباب القادة»، إطلاق فعاليات المسابقة نصف النهائية لمنصة الأنشطة الطلابية، غدا الأربعاء، للعام الرابع على التوالي، وبرعاية وزراة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع المجلس القومي للمراة، وذلك بأحد فنادق القاهرة، وبحصور عدد كبير من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، ووسائل الإعلام المختلفة، وكوادر شبابية.

منافسة في 6 مجالات

وأوضحت مؤسسة «شباب القادة»، في بيان اليوم، أنه خلال المسابقة نصف النهائية سيتنافس أفضل 200 نشاط طلابي فى مصر، للوصول إلى المرحلة النهائية، وذلك في 6 مجالات مختلفة، هي التكنولوجيا والابتكار، والتصنيع والإنتاج، والتنمية البشرية والتضامن الاجتماعي، والطب والصحة العامة، ونماذج المحاكاة، والبيئة والتكنولوجيا الخضراء.

وأضافت المؤسسة، أن المسابقة تقام سنوياً، وتوليها اهتماما كبيرا، حيث تعمل الأنشطة الطلابية على تقليل الفجوة بين الحياة الجامعية والعملية، وتطوير مهارات الطلاب وتأهلهم لسوق العمل، كما تعمل الأنشطة الطلابية على مشروعات فى مجالات مختلفة تتماشي مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، قال النائب أحمد فتحي، المؤسس ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إنه بعد النجاح الباهر الذي حققته منصة الأنشطة الطلابية خلال السنوات الثلاث الماضية، ومشاركة أكثر من 600 نشاط طلابي من 60 جماعة على مستوى الجمهورية من 21 محافظة مختلفة، وأكث من 3246 ساعة تدريب للأنشطة المختلفة، وجوائز مادية بقيمة إجمالية تصل إلي مليون و200 ألف جنيه علي مدار الثلاث سنوات الماضية، أصبحت فعاليات مسابقة الأنشطة الطلابية واحدة من أهم وأكبر المسابقات الشبابية الهادفة فى مصر.

دعم الأنشطة الطلابية

وأكد «فتحي»، أن المنصة تعمل على دعم الأنشطة الطلابية من خلال تقديم الدعم المادي لأفضل الأنشطة الطلابية، وتعمل كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والأنشطة الطلابية، وتسليط الضوء على جهود ونجاحات الانشطة الطلابية، وذلك لضمان استمرارية هذه الأنشطة ومشروعاتهم لما يقدمونه للطلاب والمجتمع المصري.

الجدير بالذكر، أن مؤسسة شباب القادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح، تعمل على البحث عن قادة من الشباب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة على القيادة المجتمعية والسياسية والإدارية، وذلك من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيـادة في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بمصر، عبر تنمية قدراتهم العلمية والنظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدةً دوليا.