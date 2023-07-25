لتجنب ارتفاع الفاتورة.. اضبط التكييف على هذه الدرجة في الموجة الحارة

موجة شديدة الحرارة تشهدها كافة الأنحاء خلال الفترة الحالية، يصاحبها ارتفاع في نسب الرطوبة، تزيد من درجة حرارة الطقس، الأمر الذي يجعل المواطنين يلجأون لتشغيل التكييف باستمرار، ما يؤدي إلى ارتفاع فواتير الكهرباء على المواطنين، وقد يعاني بعضهم من الفواتير العالية.

ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على تقديم الكثير من النصائح للمواطنين، عبر صفحته الرسمية، حتى يساعدهم على ترشيد الاستهلاك لتجنب الفواتير العالية، وتحديدا عند استخدام التكييف الذي يعد أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء.

وحدد الجهاز درجة الحرارة المناسبة لتشغيل التكييف لتجنب ارتفاع فواتير الكهرباء، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير درجة الحرارة المناسبة عند تشغيله.

درجة الحرارة المناسبة عند تشغيل التكييف لتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن درجة الحرارة المناسبة لتشغيل التكييف خلال الموجة الحارة، هي 25 درجة مئوية، إذ يساعد ذلك على التقليل من استهلاك التكييف للكهرباء، فكلما انخفضت درجات التكييف زاد استهلاكه للكهرباء، لذلك تعد تلك الدرجة هي الأنسب لتشغيلها في الموجة الحارة، التي نمر بها، مع تجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.

نصائح الكهرباء للمواطنين عند استخدام التكييف

- الصيانة الدورية للتكييف: يجب على مستخدمي التكييف المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف، وتنظيف فلتر الهواء الخاص به.

- التأكد من كفاءة التكييف: يجب على المستخدم أن يتأكد من كفاءة عمل جميع أجزائه.

- مناسبة قدرة الجهاز لمساحة الغرفة: يجب التأكد من أن قدرة التكييف هي القدرة المناسبة لمساحة الغرفة التي يتم تشغيل التكييف بها، حتى يتم تلطيف درجة حرارة الغرفة في أسرع وقت ممكن.