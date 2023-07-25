حالة الطقس الأيام القادمة.. استمرار الموجة الحارة وارتفاع نسبة الرطوبة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام القادمة، ويتوقع خبراء الأرصاد أن ترتفع نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، كما يسود طقس شديد الحرارة، رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس الأيام القادمة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة، إذ تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر يومي الأربعاء والخميس حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة الأيام القادمة

جاءت تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

درجات الحرارة غدا الأربعاء 26 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 27 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.