حالة الطقس غدا.. شبورة ورطوبة وأجواء شديدة الحرارة نهارا

يتوقع خبراء الارصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس غدا استمرار الشبورة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس غدا

وأضافت الأرصاد أنّ حالة الطقس يسيطر عليها ارتفاع في نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، ويفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الذروة.

وتكون حالة الطقس غدا شديدة الحرارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارة رطبة على السواحل الشمالية الغربية، مائلة للحرارة رطبة ليلا على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة غدا

وأشارت الأرصاد إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الكبرى والمحسوسة على الأنحاء كافة، وجاءت تفاصيلها كما يلي.

- القاهرة 39 - 42

- العاصمة الإدارية 39 - 42

- أكتوبر 39 - 42

- بنها 38 - 41

- دمنهور 38 - 41

- وادي النطرون 40 - 43

- كفر الشيخ 38 - 41

- المنصورة 38 - 41

- الزقازيق 38 - 41

- شبين الكوم 39 - 42

- طنطا 38 - 41

- دمياط 35 - 38

- بورسعيد 36 - 39

- الإسماعيلية 39 - 42

- السويس 39- 42

- العريش 36 - 39

- رفح 35 - 38

- رأس سدر 39- 42

- نخل 39 - 42

- كاترين 37 - 40

- الطور 36 - 39

- طابا 40 - 43

- شرم الشيخ 41 - 44

- الإسكندرية 35 - 38

- العلمين الجديدة 33 - 36

- مطروح 32 - 35

- السلوم 35 - 38

- سيوة 42 - 44

- رأس غارب 42 - 45

- الغردقة 41 - 44

- سفاجا 41 - 44

- مرسى علم 40 - 43

- شلاتين 41 - 44

- حلايب 38 - 41

- أبو رماد 40 - 43

- رأس حدربة 37 - 40

- الفيوم 40 - 42

- بني سويف 40 - 42

- المنيا 41 - 43

- أسيوط 42 - 44

- سوهاج 43 - 44

- قنا 44 - 45

- الأقصر 44 - 45

- أسوان 45 - 46

- الوادي الجديد 45 - 46

- أبوسمبل 43 - 44