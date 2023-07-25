للمصريين بالخارج.. كيف تحصل على شهادات بنكي الأهلي ومصر الدولارية؟

أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر عن طرح شهادات جديدة للمواطنين بالدولار، ووضع كل منهما شروطا وخطوات للمصريين في الخارج من أجل الحصول على الشهادات الدولارية.

وتستعرض في السطور التالية تفاصيل وخطوات حصول المصريين المقميين في الخارج على الشهادات الدولارية من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادة الدولارية للمصريين بالخارج من البنك الأهلي

- أعلن البنك الأهلي المصري تقديم ميزة للمصريين المقيمين في الخارج الذين لا يمتلكون حسابات بالعملة الأجنبية ، وهي فتح حسابات فرعية للعملاء بالعملة الأجنبية.

- كما قدم البنك للمصريين بالخارج والذين لا يمتلكون حسابات داخل البنك إمكانية شراء الشهادة الدولارية، أيضا عن طريق تعليمات مصاحبة بتحويلات بنكية مع ضرورة إرفاق الرقم القومي الخاص بهم والمنتج المطلوب شراؤه.

خطوات حصول المقيمين بالخارج على الشهادة الدولارية من بنك مصر

كما أعلن بنك مصر إمكانية المواطنين المقمين بالخارج شراء الشهادة الدولارية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك أو عن طريق الموبايل البنكي BM Online كما يمكن الشراء عن طريق فروع البنك خارج مصر.

-إعطاء المقيمين في الخارج خدمة تحويل المبالغ الخاصة بالاستردادات والعائد أيضا طبقا للقواعد الخاصة بالشهادات الي حساب العميل في الخارج دون دفع الرسوم الخاصة بالحساب.