حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمدن الساحلية غدا.. العظمى تصل لـ41 مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على بعض المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة، رطب نهارا على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، ويكون الطقس حارا رطبا نهارا على السواحل الشمالية الغربية.

الظواهر الجوية على المدن الساحلية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح ويكون الطقس غائما جزئيا على مدن الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح وجمصة ورأس البر، ويكون الطقس مشمسا على شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والعين السخنة ورأس سدر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على المدن الساحلية

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على المدن الساحلية، كالتالي:

- الإسكندرية: تسجل العظمى بها 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

- العلمين: تسجل العظمى بها 33 و الصغرى 25 درجة.

- مرسى مطروح: تسجل العظمى بها 32 والصغرى 23 درجة.

- جمصة: تسجل العظمى بها 35 والصغرى 24 درجة.

- رأس البر: تسجل العظمى بها 34 والصغرى 25 درجة.

- شرم الشيخ: تسجل العظمى بها 41 والصغرى 30 درجة.

- الغردقة: تسجل العظمى بها 41 والصغرى 30 درجة.

- مرسى علم: تسجل العظمى بها 40 والصغرى 29 درجة.

- العين السخنة: تسجل العظمى بها 37 والصغرى 27 درجة.

- رأس سدر: تسجل العظمى 37 والصغرى 27 درجة.