منها شهادات البنك الأهلي ومصر الجديدة.. 6 وسائل آمنة للاستثمار

كثيرا ما يبحث المواطنون عن وسائل آمنة للاستثمار وذلك لحفظ قيمة أموالهم وتنمية عوائدها باستمرار، ولكن كثيرا ما يشغل بالهم عوامل الأمان بها، وينتابهم القلق باستمرار خوفا على أموالهم أو خسارتها، لذلك يلجأون للقنوات التي يرونها آمنة لهم، وكان آخرها شهادات البنكين الأهلي ومصر.

وسائل آمنة للاستثمار

الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، أوضح في أحد اللقاءات التليفزيونية الوسائل الآمنة للاستثمار وأجملها في نقاط هي: «شهادات الادخار، الذهب، أذون الخزانة، شراء سندات، شراء عقارات، الاستثمار في سوق المال».

شهادات الادخار

أعلن البنك الأهلي، اليوم، أنه أتاح شراء شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من يوم غدٍ الأربعاء 26 يوليو 2023 من خلال كل فروع البنك.

- الشهادة الدولارية الأولى «الأهلي بلس»:

تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7%؜ ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويًا، ويجوز الاقتراض بضمان الشهادة حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية، وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25 % أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

- الشهادة الدولارية الثانية «الأهلي فورا»:

تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة، عن إجمالي مدة الشهادة، ولا يجوز الاقتراض بضمانها، وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن شهادات الادخار أحد أهم وسائل الادخار وتحقيق دخلا ثابتا بلا مخاطرة، مشيرا إلى أن شراء الذهب مخزن للقيمة ويحقق عائدا.

وأشار إلى أن أذون الخزانة متاحة للجميع وهي استمثار في غاية الأمان، وكذلك شراء السندات.