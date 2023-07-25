تفاصيل الشهادة الدولارية الجديدة 2023 في البنك الأهلي.. الشراء يبدأ من الغد

جاء إعلان البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 25-7-2023 عن إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، ليثير شهية المهتمين بالخدمات البنكية، والعروض الإدخارية الجديدة.

وترصد الوطن من خلال السطور التالية، تفاصيل ومميزات الشهادات الدولارية الجديدة من البنك الأهلي المصري وموعد شراء الشهادات.

الشهادة الدولارية الجديدة 2023 في بنك الأهلي

أشار البنك الأهلي المصري إلى أنه يتاح شراء الشهادات اعتبارا من يوم غدًا الأربعاء 26 يوليو 2023 من خلال كافة فروع البنك.

- الشهادة الدولارية الأولى «الأهلي بلس»:

تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7٪؜ ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويًا، ويجوز الاقتراض بضمان الشهادة حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية، وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25 % أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

- الشهادة الدولارية الثانية «الأهلي فورا»:

تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة، عن إجمالي مدة الشهادة، ولا يجوز الاقتراض بضمانها، وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي.

فئات الشهادات الدولارية بالبنك الأهلي

أوضح البنك الأهلي، أن فئات الشهادات تبلغ 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها، وجدول الاسترداد المعلن عنه.