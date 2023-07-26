افتتاح مهرجان «جرش» اليوم.. ومصر ضيف شرف الأردن لأول مرة

تحل مصر ضيف شرف مهرجان الدورة الـ37 من جرش للثقافة والفنون، الذي تفتتحه المملكة الأردنية اليوم الأربعاء 26 يوليو، على المسرح الشمالي بالمدينة الأثرية، بأوبريت «نهر الذهب»، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية ويستمر المهرجان حتى 5 أغسطس المُقبل، حيث ستكون مصر ضيف شرف الأردن لأول مرة في تاريخ المهرجانات.

مشاركة مصر في مهرجان جرش

وتشارك وزارة الثقافة ببرنامج متميز، يتضمن مجموعة من الفعاليات، أبرزها حفل «فرقة الموسيقى العربية» التابعة لدار الأوبرا، وأوبريت فني أُعد خصيصًا لتلك المناسبة يجمع ألوان الفلكلور المصري، مع عرض فيلم أُعد خصيصًا من قِبل قطاع الإنتاج الثقافي عن إبداعات الفلكلور المصري، وآخر بعنوان «وصايا علي مبارك»، من إنتاج المركز القومي للسينما، إلى جانب معرض متميز يضم 20 لوحة لـ20 فنانًا وثقوا معالم للحضارة المصرية بلوحاتهم بمشاركة قطاع الفنون التشكيلية، وإقامة معرض للحرف التقليدية بمشاركة صندوق التنمية الثقافية.

وتضم فعاليات البرنامج الفني نخبة من نجوم مصر، من بينهم الفنان هاني شاكر، الفنانة مروة ناجي، وعدد من الفرق الموسيقية والغنائية، بخلاف فعاليات البرنامج الثقافي، والذي يشمل العديد من الندوات واللقاءات الحوارية، من بينها: أمسية تجمع الشاعرين أحمد الشهاوي، وسامح محجوب، وندوة للدكتور مدحت العدل، تتناول الدراما، بالإضافة إلى لقاء للدكتور أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، مع الإعلامي محمود سعد.