تفاصيل فعاليات مراكز الإبداع الثقافية.. تستمر لمدة أسبوع
كتب:
إلهام الكردوسي
02:56 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
صندوق التنمية الثقافية
أعلن صندوق التنمية الثقافية، الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية في مراكز الإبداع، خلال الفترة من 25 حتى 31 يوليو 2023.
الثلاثاء 25 يوليو
قبة الغـوري
- فرقة طقوس السمو رؤية فنية للفنان انتصار عبدالفتاح - 8 مساء.
بيـت السحيمي
- المطرب فادي رشدي وفرقته الموسيقية - 8 مساء.
الخميس 27 يوليو
بيـت الغناء العربي:
فرقة روعة النغم - ياسر أنور 8 مساء.
قبة الغوري:
- فرقة عز الأسـطول - 8 مساء.
مركز الإسكندرية للإبداع
-ملتقى الشعراء والأدباء والمبدعين العرب، بقاعة المسرح - 7.30 مساء.
مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية:
حفل موسيقى عربية مع أبو عوف تيم إحياءً لذكرى ثورة يوليو 8 مساء.
السبت 29 يوليو
قصـر الأمير طاز- محاضرة الكتابات على العمائر الأثرية - يوسف أسامة بالتعاون مع بيت المعمار المصري - 6 مساء.
مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية:
- مسرحية بيت العز، تحت إشراف محمد نجلة وأيمن الليثي وأسامة الهواري - 6 مساء.
الأحد 30 يوليو
قبة الغـوري
- فرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية - 7 مساء.
إضافة إلى الورش الفنية والتدريبية والمحاضرات الأسبوعية المقررة في مختلف المراكز.