هالة صدقي وصلاح عبد الله يصلان عزاء والد مي كساب

يقام حاليا عزاء والد الفنانة مي كساب، بمسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وحرصت الفنانة هالة صدقي أن تحضر منذ قليل عزاء والد مي كساب، لتقديم واجب العزاء، بالإضافة إلى الفنان صلاح عبد الله وابنته الإعلامية دنيا صلاح عبد الله وريهام عبد الغفور، وشيماء سيف وأحمد رزق، وحمزة العيلي، والمخرج أشرف فايق.

عزاء والد مي كساب

بينما وصل أيضا أحمد أمين، وإدوارد، إيمي سالم، أحمد فتحي، سيمون، دعاء فاروق، محمد الغيطي، عصام السقا، منة فضالي، دعاء حكم، أحمد عبدالله، طارق النهري، ميرفت أمين، حمادة هلال، أشرف زكي، ايهاب فهمي، سامي مغاوري، ميرنا جميل.

وكانت مى كساب أعلنت عن وفاة والدها، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، حيث كان محتجزاً في الأيام الماضية داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، خلال الفترة الماضية.