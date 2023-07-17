هالة صدقي تفوز بجائزة أحسن ممثلة في مهرجان الأفضل بلبنان

أعربت الفنانة هالة صدقي، عن سعادتها بحصولها على جائزة أحسن ممثلة في الوطن العربي بمهرجان الأفضل بلبنان.

وكتبت هالة صدقي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «شكرا لمهرجان الأفضل بلبنان الحبيبة والحبيبة جدا على قلوبنا، بحصولى على جائزة أحسن ممثلة في الوطن العربي، خبر أسعدني جدا جدا، وكنت أتمنى حضوري معكم، لولا ظروف خارجة عن إرادتي.. شكرا مرة ثانية لثقتكم وثقه الجمهور».

مسلسل جعفر العمدة

شاركت الفنانة هالة صدقي في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل جعفر العمدة، الذي حقق جماهيرية كبيرة، وضم عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم محمد رمضان، زينة، ومي كساب، ومنة فضالي، منذر رياحنة، إيمان العاصي، وطارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.