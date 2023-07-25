ميرفت أمين وحمادة هلال وأبطال مسلسل جعفر العمدة يقدمون العزاء لـ مي كساب

حرصت الفنانة ميرفت أمين، على حضور عزاء والد مي كساب، المقام حاليا بمسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، كما حضر أيضا الفنان حمادة هلال، وأبطال مسلسل جعفر العمدة: عصام السقا، منة فضالي، إضافة إلى دعاء حكم، وطارق النهري، والمخرج أحمد عبد الله.

حضور عزاء والد مي كساب

وكان قد وصل كل من أحمد أمين، وإدوارد، وإيمي سالم، وأحمد فتحي، وسيمون، ودعاء فاروق.

وكانت مى كساب أعلنت وفاة والدها، بعد صراع كبير مع المرض، حيث كان محتجزاً داخل أحد المستشفيات بالقاهرة.