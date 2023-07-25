رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ميرفت أمين وحمادة هلال وأبطال مسلسل جعفر العمدة يقدمون العزاء لـ مي كساب

كتب:

أحمد عبد الرحمن
تصوير:

عبد الحافظ السيد
09:42 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
ميرفت أمين

ميرفت أمين

حرصت الفنانة ميرفت أمين، على حضور عزاء والد مي كساب، المقام حاليا بمسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، كما حضر أيضا الفنان حمادة هلال، وأبطال مسلسل جعفر العمدة: عصام السقا، منة فضالي، إضافة إلى دعاء حكم، وطارق النهري، والمخرج أحمد عبد الله.

حضور عزاء والد مي كساب

وكان قد وصل كل من أحمد أمين، وإدوارد، وإيمي سالم، وأحمد فتحي، وسيمون، ودعاء فاروق.

وكانت مى كساب أعلنت وفاة والدها، بعد صراع كبير مع المرض، حيث كان محتجزاً داخل أحد المستشفيات بالقاهرة.

اقرأ المزيد:

مى كساب لـ "أوكا وأورتيجا": "ربنا هيفك كربكم وهيظهر الحق"

الحمل الثانى يبعد مى كساب عن الدراما: «هاتفرغ لألبومى»

مى كساب: لم أقلد سعاد حسنى فى «يا نحلة» ولم أشبه نفسى بها.. وأحببت اقتباس أجواء أغنية «بانوا بانوا»

مى كساب: «أحلام سعيدة» يهتم بأدق تفاصيل المرأة.. وأعتبر نفسى من جمهور «يسرا».. ودورى طرح مشاكل السيدات
بقلم أحمد عبد الرحمن