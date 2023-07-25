شيكو ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي يقدمون العزاء لـ مي كساب في وفاة والدها

يقام حاليا عزاء والد الفنانة مي كساب، بمسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

ووصل، منذ قليل، الفنان شيكو، والفنانة دنيا عبد العزيز، وهبة مجدي، لتقديم العزاء والد الفنانة مي كساب.

عزاء والد مي كساب

ووصل أيضا أحمد أمين، وإدوارد، وإيمي سالم، وأحمد فتحي، وسيمون، ودعاء فاروق، ومحمد الغيطي، وعصام السقا، ومنة فضالي، ودعاء حكم، وأحمد عبدالله، وطارق النهري، وميرفت أمين، وحمادة هلال، وأشرف زكي، وإيهاب فهمي، وسامي مغاوري، وميرنا جميل، وهالة صدقي، وصلاح عبد الله، وريهام عبد الغفور، وشيماء سيف، وأحمد رزق، وحمزة العيلي، وأشرف فايق.

وكانت مي كساب أعلنت عن وفاة والدها بعد صراع كبير مع المرض، حيث كان محتجزاً الأيام الماضية داخل أحد المستشفيات بالقاهرة.