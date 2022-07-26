بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الداخلية 2022 بعد اعتمادها رسميا

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات الداخلية 2022، إذ أعلنت وزارة الداخلية، منذ قليل، عن حركة تنقلات الداخلية 2022، بعد اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، لاعتماد حركة الترقيات والتنقلات، مع وجود عدة قواعد تراعيها وزارة الداخلية في وضع الحركة.

حركة تنقلات الداخلية 2022

وتنشر «الوطن» حركة تنقلات الداخلية 2022، بعدما أعلنت عنها وزارة الداخلية، منذ قليل الحركة.

وجاءت حركة تنقلات الداخلية 2022 كالتالي:

لواء مفيد محمد مساعد الوزير لقطاع الأمن العام.

اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن.

اللواء رجب عبد العال- مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى.

اللواء ناصر محي الدين- مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات.

اللواء حسام عبد الحليم مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.

اللواء الدكتور عمر السويفي- مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.

لواء/ هشام الزغبى- مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

لواء غالب مصطفى- مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.

لواء/ حمزة عباس- مساعد الوزير لقطاع الرعاية الإجتماعية.

لواء/ عمرو البيلي- مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية.

لواء/ هشام أبو النصر- مدير أمن الجيزة.

لواء/ خالد البروي- مدير أمن الإسكندرية.

لواء/ أحمد جمال- مدير أمن أسيوط.

لواء/ السيد سلطان- مدير أمن مطروح.

لواء/ مروان حبيب- مدير أمن الدقهلية.

لواء/ محمد صلاح- مدير أمن الشرقية.

لواء/ عبد الرحمن هريدي- مدير أمن السويس.

لواء/ أشرف عبدالله- مدير أمن أسوان.

لواء/ محمد عمار- مدير أمن الغربية.

لواء/ محمد أبو الليل- مدير أمن الوادي الجديد.

لواء/ سعيد شوقي- مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

لواء/ عصام حسين- مدير الإدارة العامة لحماية الآداب.

لواء/ عمرو البنداري- مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

لواء/ طارق راشد- مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة.

لواء/ عاصم الشريف- مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

لواء/ وليد عواد- مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

لواء/ هشام زين- مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس.

لواء/ منال عاطف- مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان.

لواء/ حسام عطية- مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.

لواء/ محمد عبد الحفيظ- مدير الإدارة العامة للمرور.