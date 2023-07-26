ضياء رشوان: الحوار الوطني مساحات مشتركة.. ولا توجد مشكلة إذا لم نتفق

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن «الحوار الوطني عبارة عن مجموعة من الدوائر المتصلة ببعضها والحوار ليس مساحة واحدة لكنه مساحات مشتركة وإذا لم نتفق أو نجتمع ليس هناك مشكلة إطلاقا».

ماذ يحدث في حالة عدم التوافق في إحدى جلسات الحوار الوطني؟

وأضاف رشوان خلال لقائه ببرنامج «إكسترا نيوز» بالتزامن مع عقد أولى الجلسات التخصصية، موضحا ماذا يحدث في حالة عدم التوافق: «في البداية يتناقش الجميع وإذا اختفلوا يكون كل اقتراح على حدة بمقوماته وفلسفته ودوافعه وتبريره ويرفع اقتراح أو اثنين أو أكثر لمجلس الأمناء بعد التدقيق من الخبراء وترفع لرئيس الجمهورية ومن حقه أن يختار من بينها في حالة عدم التوافق يكون للرئيس آلية أخرى للاختيار».

تفاصيل جلسات اليوم

وقال ضياء رشوان: «إنه تم الانعقاد اليوم في جلستين متتاليتين، الجلسة الأولى في تمام الساعة 12 مساء وكان هدفها الرئيسي مناقشة النظام الانتخابي، والجلسة الثانية هي لجنة الصحة وهي مناقشة نظام التأمين الصحي المتكامل واللجنة الأولى وحضرها حوالي 19 شخصا وأدعو المشاهدين لكي يتأكدوا من التنوع في وجهات النظر والتمثيل السياسي كل شيء موجود على صفحة الحوار على الفيسبوك والجميع مجتمعون على احترام الدستور».