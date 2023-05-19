ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني اتسمت بالديمقراطية وتليق بمصر

أكد الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني اتسمت بما اتسم به الحوار الوطني أثناء مشهد الافتتاح الذي شاهده كل المصريين، مشيرا إلى أنه يليق بمصر، وبدعوة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمبادرة كريمة منه.

رشوان: الحوار الوطني بات حاليا في طريقه إلى بلورة عددا من الاقتراحات

وأضاف «رشوان»، خلال تقديمه لبرنامجه «مصر جديدة»، المذاع عبر قناة etc، أن الحوار الوطني بات حاليا في طريقه إلى بلورة عددا من الاقتراحات التي تهم كل الفئات والتجمعات والنقابات، وأحوال المواطنين ككل، مشيرا إلى أن الأسبوع الأول شهد مناقشة عددا من الجلسات قضايا العدالة الاجتماعية وموضوعات أخرى تخص الوصاية على الأبناء، وعدد من القضايا الاقتصادية.

وأوضح منسق عام الحوار الوطني، أن الأمور تسير بالشكل المتوقع به أن يسير فيه الحوار الوطني، لافتا إلى أنه من أوليات العمل الوطني هو محور دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، حيث أن كل من تحدث في الجلسات كان يقول ما يريد ضمن الجلسات بدون الإساءة لأي أحد.

وتابع: «مجلس أمناء الحوار الوطني أعلن تخصيص يوم لكل محور من المحاور الثلاث وهم المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وهو ما تم بالفعل، وخلال الأسبوع الماضي جرى مناقشة المحور السياسي على مدار 4 جلسات 3 موضوعات، أما عن المحور الاقتصادي فقد ناقش يوم الثلاثاء في 4 جلسات 3 موضوعات أيضا، وهو ذات الأمر الذي تم في المحور المجتمعي أمس الخميس، وتم مناقشة موضوعان كبار».

وأشار إلى أنه بمجرد الانتهاء من قضية ما في الحوار الوطني، فسيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم فيها.