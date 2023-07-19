ضياء رشوان يكشف عن كواليس قرار الرئيس بالعفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس الأمناء البارحة، عقب الحكم على الناشط الحقوقي باتريك زكي ومحمد الباقر، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عنه، ولم تمر 23 ساعة حتى تم الإفراج عنه، وذلك يدل أن الرئيس يهتم بالحوار الوطني ومتابعته سريعا.

إشادات حزبية وسياسية واسعة

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، عبر مداخلة هاتفية خلال برنامج «الحياة اليوم»، أن هناك إشادات حزبية وسياسية واسعة للقرار الجمهوري بالإفراج عن المحكوم عليهم، ولدينا 1500 مفرج عنهم، و20 آخرين تم إصدار أحكام نهائية عليهم، ولديهم عفو رئاسي، وآخرهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني

وأضاف أن جميع القرارات الجمهورية بالعفو عن المحكومين، تؤكد حرص الرئيس على توفير كل الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني.