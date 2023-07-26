شروط تعاقد الجهات الحكومية مع أهل الخبرة.. منها «موافقة رئيس الوزراء»

يبحث الكثير من الخبراء والمتخصصين غير العاملين في الوظائف الحكومية، عن فرصة للتعاقد مع الجهات الحكومية المختلفة، ويتساءلون عن الشروط الواجب توافرها بهم للالتحاق بتلك الوظائف.

قانون الخدمة المدنية

وترصد السطور التالية، الشروط التي حددها قانون الخدمة المدنية للتعاقد مع أهل الخبرة والتخصص في الحكومة، حيث قال علي محمود الشطوري، المحامي، إنّ قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بيّن شروط وقواعد تعاقد الجهات والهيئات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة.

وأوضح المحامي لـ«الوطن»، أنّ المادة 16 من قانون الخدمة المدنية، تنص على أنّه يجوز التعاقد في حالات الضرورة، مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:

1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.

2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.

3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز 3 سنوات.

5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص.