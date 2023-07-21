«مياه المنوفية» تكشف شروط تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه.. الأوراق المطلوبة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى محافظة المنوفية، الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة عند رغبة المستهلك أو العميل في تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه مع الشركة، التي تنتهي إجراءات تنفيذ الطلب في غضون 7 أيام عمل وفق المعلن من قبل الشركة.

المستندات المطلوبة لتغيير النشاط المتعاقد عليه بمياه المنوفية

وحددت شركة مياه الشرب في المنوفية، المستندات المطلوبة عند رغبة العميل في تغيير نوع النشاط المتعاقد، وهي كالتالي:

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2 - بطاقة الرقم القومي للعميل.

3 - أخر فاتورة سداد استهلاك مياه وأخر قراءه في العداد.

4 - إيصال كهرباء حديث (إن وجد).

5 - بطاقة ضريبة أو سجل تجاري إن أمكن.

6 - موافقة الجهات الإدارية المختصة في حالة النشاط التجاري أو الصناعي أو خطاب بالسير في إجراءات الترخيص من الوحدات المحلية .

7 - التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

الإجراءات والمواعيد للانتهاء من تغيير نشاط التعاقد

وأكدت الشركة أن الإجراءات المطلوبة من العميل لتغيير نوع النشاط المتعاقد، هي إتباع التعليمات التالية:

1- قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

2 - قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

3 - إجراء فتي الشبكة المعاينة على الطبيعة والتأكد من صلاحية العداد وتغييره في حالة تلفه.

4 - إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

5 - قيام العميل بسداد قيمة المقايسة وفرق مقابل الربط وفرق التأمين وخلافة والمديونية (نقدا أو بالتقسيط).

6 - تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

7 - إخطار الإدارات المعنية لتعديل نوع النشاط على قاعدة البيانات والفاتورة.

8 - توقيع العميل للعقد بخدمة العملاء.

تغيير النشاط المتعاقد عليه بمياه المنوفية

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الطلب يتم تقديمه إلى مراكز خدمة العملاء، على أن يتم الانتهاء منه خلال 7 أيام، على النحو التالي:

- تقديم الطلب وسداد الرسوم في خلال يوم.

- عمل المعاينة وتحديد قيمة المقايسة في 4 أيام.

- إصدار أمر الشغل وتنفيذ المقايسة في يومين.