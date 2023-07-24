حالات حرمان الموظف من الترقية في قانون الخدمة المدنية

حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يحرم فيها الموظف من ترقية العمل، منها الموظف المحال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل، إذ تحجز له وظيفته فقط وفقا لنص المادة 65.

حالة حرمان من الترقية

وأضاف القانون أنه إذا لم يحصل الموظف المحال إلى المحكمة التأديبية على حكم نهائي يعاقب بالإنذار أو الخصم لمدة لا تزيد على 10 أيام، وفي حالة عدم حصوله على حكم قضائي وجب ترقيته اعتبارا من التاريخ الذي كانت تجرى فيه الترقية إذا لم يحل الموظف على المحكمة.

أجر الوظيفة

وأشار قانون الخدمة المدنية في المادة 65 إلى أن الموظف يُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها التاريخ المذكور سابقا، موضحة أنه في جميع الأحوال، لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.