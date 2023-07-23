6 امتيازات لـ«الحامل» في قانون الخدمة المدنية.. منها تخفيض ساعات العمل

حافظ قانون الخدمة المدنية على حقوق المرأة الحامل في المؤسسات المختلفة، ووضع لها امتيازات خاصة بها للحفاظ على حقوقها ومراعاة للظروف التي تمر بها، في مقابل الالتزام بالواجبات التي نص عليها القانون، ويهدف قانون الخدمة المدنية إلى إرساء حقوق وواجبات كل العاملين في المؤسسات.

امتيازات المرأة الحامل

وأوضح الخبير القانوني محمد عبد المجيدة في تصريح لـ«الوطن» أن القانون وضع عدة مميزات للمرأة الحامل في المؤسسات التابعة للدولة، حتى يضمن لها حصولها على حقوقها خلال فترة حملها، وخلال فترة الوضع، وعدم التمييز بينها وبين أي شخص آخر، ومن هذه المميزات:

1- يحظر بشكل تام ممارسة أي عمل للتمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس أو النوع

2- يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة لرعاية طفل دون الحاجة إلى عودتها للعمل

3- تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة يوميا للموظفة، بداية من الشهر السادس للحمل.

تخفيض ساعات العمل

4- تخفيض عدد ساعات العمل للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه عامين بمقدرا ساعة واحدة.

5- الحصول على إجازة مدتها 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها في قانون الخدمة المدنية.

6- تقدير أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكما ممتاز، ولكن بشرط أن يكون تقريرها السابق بمرتبة ممتاز.