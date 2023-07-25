تقارير تونسية: علي معلول قرر الرحيل عن الأهلي في الميركاتو الحالي

كشفت تقارير تونسية، رحيل علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تقارير تونسية: علي معلول يقرر الرحيل عن الأهليو

أكد فووت24، علي معلول قرر مغادرة الأهلي رسميا خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد مسيرة دامت 7 سنوات كاملة.

وحسب مصادر فووت 24، فإن معلول يملك عروضا من أندية سعودية وقطرية راغبة في انتدابه خلال الميركاتو الصيفي الجاري لكن يبقى الدوري السعودي الوجهة الأقرب للاعب.

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