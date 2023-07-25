عاجل.. الأهلي يخوض مباراة المصري في الدوري بالناشئين والبدلاء

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، قبل مواجهة المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز.

ويخوض النادي الأهلي، مباراة المصري البورسعيدي بالناشئين واللاعبين الذين لم يشاركوا كثيرًا طوال الموسم مع الفريق.

كولر يستقر على ثلاثي أساسي أمام المصري

وعلم «الوطن سبورت» من مصدر داخل النادي الأهلي، أن «كولر» استقر على الثلاثي رامي ربيعة، وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر، ضمن القوام الأساسي للفريق أمام المصري البورسعيدي.

أضاف المصدر، أن باقي اللاعبين حصلوا على راحة سلبية من التدريبات، عقب الهزيمة من بيراميدز في المباراة السابقة، التي أقيمت يوم الأحد الماضي.

وكان الأهلي، خسر بثلاثية دون رد، أمام بيراميدز، في المباراة التي أقيمت على استاد «الدفاع الجوي»، ضمن مؤجلات الجولة 28 في الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي، مع المصري البورسعيدي، مساء غد الأربعاء، على استاد «برج العرب»، في مباراة مؤجلة من الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

ويختتم الأهلي مبارياته في الدوري المصري الممتاز لموسم 2022 - 2023، بمواجهة المصري البورسعيدي غدًا.

وتوج الأهلي، بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 43 في تاريخه.

ترتيب الأهلي والمصري في الدوري

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز الممتاز برصيد 82 نقطة، فيما يحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس بـ47 نقطة.