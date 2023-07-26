ترانسفير ماركت يفجر مفاجأة بشأن انتقال سوزا ومحمد شكري للأهلي

كشف موقع «ترانسفير ماركت» عن النسبة الخاصة بتوقعات انتقال البرازيلي جوستافو سوزا والظهير محمد شكري، لصفوف النادي الأهلي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

تراجع نسبة انتقال سوزا للأهلي.. واقتراب محمد شكري من الأحمر

وأكد الموقع أن نسبة انتقال البرازيلي جوستافو سوزا لاعب فريق جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، إلى النادي الأهلي قد تراجعت إلى 67%، بعدما وصلت في وقت سابق إلى 98%، حيث تراجعت فرص اللاعب في الانتقال لصفوف القلعة الحمراء، بسبب تمسك الفريق الكوري ببقائه، بقرار من الروماني دان بيتريسكو.

وأشار الموقع إلى أن نسبة انضمام محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا لصفوف الأهلي أصبح 92%، بعدما انتشرت الأنباء على اقتراب عودته لصفوف القلعة الحمراء، ليكون بديل الظهير التونسي علي معلول.

وكان محمد شكري قد رحل عن صفوف الأهلي إلى نادي سيراميكا كليوباترا، لكن يمتلك الفريق الأحمر بندا في عقده، من أجل استعادته مقابل دفع 7 مليون جنيه.

ويعتمد الموقع العالمي الشهير في هذه الإحصائيات، على آخر الأنباء الواردة بشأن الصفقات، والتي تتسبب في وضع نسب متفاوتة من وقت لآخر.