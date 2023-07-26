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في الذكرى الـ67 لأجرأ قرارات «23 يوليو».. ماذا تعرف عن تأميم قناة السويس؟

كتب:

شريف سليمان
11:21 ص | الأربعاء 26 يوليو 2023
تأميم قناة السويس

تأميم قناة السويس

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تأميم قناة السويس.. انتصار الإرادة المصرية».

وذكر التقرير، أنه في مثل هذا اليوم من عام 1956 أعلن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر من ميدان المنشية بمحافظة الإسكندرية قرار تأميم شركة قناة السويس، بعد أن سحبت الولايات المتحدة الأمريكية عرض تمويل السد العالي ثم تبعتها بريطانيا والبنك الدولي.

جمال عبدالناصر يرفض احتجاجا بريطانيا

وقدمت بريطانيا على إثر القرار احتجاجا رفضه جمال عبدالناصر، لأن التأميم عمل من أعمال السيادة المصرية، حيث نص القرار أيضا، على حل جميع الهيئات واللجان التي كانت قائمة وتعويض المساهمين عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها، بحيث يتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة جميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.

أهم ما اشتمل القرار عليه

ونص القرار على تجميد أموال الشركة المؤممة وحقوقها في جمهورية مصر العربية وفي الخارج، ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد التصرف في تلك الأموال بأي وجه من الوجوه أو صرف أي مبالغ أو أداء أي متطلبات او مستحقات عليها، إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية.

 

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