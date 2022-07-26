مهاب مميش: تأميم قناة السويس أعاد لمصر كرامتها.. «رجعت لشعبها من جديد»

علق الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، على احتفالية مرور 66 عامًا على تأميم قناة السويس، قائلا إن قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميم القناة، التي كانت وستظل أسرع وأقرب شريان للملاحة، تاريخي، وأنقذ مصر ولم يكن يتوقعه أحد، موضحًا أن تأميم قناة السويس بمثابة عودة شريان الحياة للاقتصاد المصري، كما أنه أعاد لمصر كرامتها، وأعاد القناة لشعبها.

نجحنا في تنفيذ والانتهاء من قناة السويس الجديدة خلال 11 شهرًا

وأضاف «مميش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، ويُعرض على شاشة «ETC»، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ والانتهاء من قناة السويس الجديدة خلال 11 شهرًا بدلًا من 3 سنوات، مؤكدًا أنه تم خفض مدة العبور نحو 50%، إذ بعدما كنت مدة العبور تستغرق 22 ساعة، أصبحت 11 ساعة فقط، بعد فتح قناة السويس الجديدة، «الشعب المصري عندما تناديه تلاقيه خلف وطنه»، مشيدًا بقيام المصريين ببيع الصاغة من أجل الاستثمار بشهادات قناة السويس الجديدة.

وطنية رائعة للمصريين بعد الاستجابة لمناداة الرئيس لهم

وأشاد مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جمع المصريين، والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، أثناء حفر قناة السويس الجديدة، مشيدا بالوطنية الرائعة للمصريين بعد الاستجابة لمناداة الرئيس لهم، مثنيًا في الوقت ذاته على وقوف المصريين بالطوابير أمام البنوك من أجل شراء شهادات قناة السويس الجديدة، «هذا هو الشعب المصري عندما تناديه تلاقيه، تنفيذ وتمويل قناة السويس الجديدة كان مصري بامتياز».